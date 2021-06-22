В Тернополе во время земляных работ произошел обвал, есть погибшие

ГСЧС

Одного из рабочих не удалось спасти

В Тернополе во время земельных работ произошел обвал, в результате чего под завалами оказались два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Как отмечается, чрезвычайная ситуация сложилась на улице Протасевича.

"Во время земельных работ в траншее глубиной около 3 м, произошел обвал грунта, вследствие чего слоем земли засыпало двух работников", - уточняется в сообщении.

По словам спасателей, одного из пострадавших высвободили из траншеи его коллеги и передали работникам скорой помощи. Однако, он так и не пришел в себя.

Второго пострадавшего освободили из-под завала спецслужбы и также передали в руки медиков.

ГСЧС

Всего на месте происшествия работали 13 человек личного состава и 3 единицы техники.

Напомним, ранее в Киеве, в частной зоне Соломенского района произошел взрыв в доме. В результате двухэтажное здание обвалилась. Сообщалось, что под завалами могут быть люди.