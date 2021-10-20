В Тернополе подростка ударило током от домофона
Юношу госпитализировали в областную детскую больницу
В Тернополе 14-летнего юношу ударило током при нажатии на кнопку домофона. Об этом сообщает пресс-служба Центра экстренной медицинской помощи Тернопольской области.
Согласно сообщению, инцидент произошел вчера, 19 октября, около 21:30 на ул. Малышко.
По словам пострадавшего парня, он нажал кнопку домофона на входной двери, одновременно схватившись за мокрые металлические перила. После этого он почувствовал сильную боль в левой руке.
Бригада медиков оказала подростку помощь на месте и госпитализировала его в областную детскую больницу.
Напомним, ранее во Львове на железнодорожной станции "Подзамче" 26-летнюю девушку, которая залезла на крышу поезда для селфи, ударило током. Потерпевшей удалось выжить, она получила ожоги 70% тела и была госпитализирована в реанимационное отделение.