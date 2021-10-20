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В Тернополе подростка ударило током от домофона

Фото из открытых источников

Юношу госпитализировали в областную детскую больницу

В Тернополе 14-летнего юношу ударило током при нажатии на кнопку домофона. Об этом сообщает пресс-служба Центра экстренной медицинской помощи Тернопольской области.

Согласно сообщению, инцидент произошел вчера, 19 октября, около 21:30 на ул. Малышко.
 
По словам пострадавшего парня, он нажал кнопку домофона на входной двери, одновременно схватившись за мокрые металлические перила. После этого он почувствовал сильную боль в левой руке.
 
Бригада медиков оказала подростку помощь на месте и госпитализировала его в областную детскую больницу.
 
 
Напомним, ранее во Львове на железнодорожной станции "Подзамче" 26-летнюю девушку, которая залезла на крышу поезда для селфи, ударило током. Потерпевшей удалось выжить, она получила ожоги 70% тела и была госпитализирована в реанимационное отделение.
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