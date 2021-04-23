В Тернополе мужчина повредил 80 могил: Он снимал ручки с надгробных крышек

Национальная полиция Тернопольской области

Таким образом он хотел подзаработать

В Тернополе на Микулинецком кладбище мужчина изуродовал 80 могил, поснимав на них ручки с надгробных крышек. Об этом сообщает пресс-служба области.

"При предварительном осмотре стало известно, что вандалы дважды: в ночь с 13 на 14 апреля и с 17 на 18 апреля повредили около восьмидесяти могил. Они похитили круглые металлические и бронзовые ручки с надгробных крышек, а также повредили гранитные отделочные плиты", - говорится в сообщении.

При этом добавляется, что в ходе расследования удалось установить личность правонарушителя. Им оказался 43-летний уроженец Херсонской области. Таким образом он хотел подзаработать.

Стало известно, что реализовать краденое мужчина все еще не успел. Все вещи, в частности, более 19 килограмм цветных металлов, изъяли правоохранители. Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения, а также объявлении подозрения. Сведения по данному факту были внесены в Единый реестр досудебных расследований согласно части 3 статьи 297 УК - надругательство над могилой.

Напомним, что в Житомире неизвестный изувечил памятник Героям Небесной Сотни. Хулиганство зафиксировали камеры видеонаблюдения.