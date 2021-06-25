В Тернополе фабриковали справки с результатами ПЦР-тестов

ПЦР-тест на коронавирус Pixabay

Они действовали по заказу граждан, туристических агентств и визовых центров из разных областей Украины

Четверо тернополян подделывали документы о результатах ПЦР-тестирования по заказу граждан, туристических агентств и визовых центров из разных областей Украины. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

В частности, по версии следствия, двое жителей Тернополя под прикрытием "визового центра", предоставляющая услуги по трудоустройству граждан Украины за рубежом, организовали прибыльную схему по изготовлению и реализации поддельных документов о результатах ПЦР-тестирования. К этому процессу они привлекли еще двух сообщников.

Стоимость одного поддельного документа колебалась в пределах от 200 до 500 гривен.

Частные лица использовали фальсифицированные справки, якобы выданные лицензированным медицинским учреждением, для беспрепятственного пересечения границы иностранных государств.

"Поскольку документы передавались им без проведения каких-либо медицинских обследований, инфицированные граждане имели возможность избежать карантинных мер по противодействию распространению пандемии", – отмечает полиция.

Во время обысков по адресам проживания злоумышленников и по местам совершения незаконной деятельности изъяты десятки готовых подделок, многочисленные бланки и средства изготовления фальшивок, компьютерная техника.

Решается вопрос относительно сообщения организаторам схемы о подозрении и избрания меры пресечения по фактам, предусмотренным ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 358 УК Украины.

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Напомним, ранее была разоблачена схема незаконного производства и реализации поддельных тестов на коронавирус COVID-19 в Луганской области.

Там житель населенного пункта Мелового за помощью компьютерного оборудования организовал изготовление поддельных тестов, которые через других соучастников распространял среди граждан, которые пересекали границу в пункте пропуска "Меловое".