В Тернополе 8-летнюю девочку ударил током автомат с игрушками, ее госпитализировали

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После удара током ребенка отбросило на асфальт

В Тернополе восьмилетнюю девочку ударило током. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Как отмечается, несчастный случай произошел накануне около 18:30 на остановке общественного транспорта в центре города.

"Там стоял автомат с игрушками, и ребенок подошел к нему, чтобы попытаться что-то достать. Когда несовершеннолетняя коснулась "кран-машины", ее ударило током и отбросило на асфальт. Ребенка с термическими ожогами доставили в больницу", - уточняется в сообщении.

Сейчас за это дело взялись правоохранители: владельца "кран-машины" установили, устройство изъяли и направили на экспертизу. Предварительно, в нем было разбито стекло.

"Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по статье 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Идет следствие", - добавляется в сообщении.

Напомним, ранее похожий случай произошел на Волыни. Маленький мальчик зашел в хозяйственное помещение и зацепился за электроточильный станок, в котором была разобрана пусковая кнопка. В результате - был поражен электрическим током. К сожалению, его жизнь не удалось спасти.