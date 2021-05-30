В Таиланде умер украинский дипломат

Андрей Бешта Фото из открытых источников

Андрей Бешта был уволен с должности посла в апреле и завершал там свои дела перед возвращением в Украину

Прежний посол Украины в Таиланде Андрей Бешта скончался в ночь на воскресенье, 30 мая. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем Twitter.

"Ночью оборвалась жизнь посла Украины в Таиланде Андрея Бешты. Он был доброжелательным человеком и высокопрофессиональным дипломатом, который преданно служил интересам нашего государства. Выражаю искренние соболезнования его семье и близким", - отметил глава государства.

Как известно, 44-летний Бешта был уволен с должности посла в апреле и готовился к возвращению в Украину.

По дипломатическим правилам, некоторое время после официального увольнения с должности посла он еще остается в стране пребывания, закрывает дела и проводит прощальные встречи и переговоры в статусе представителя страны. Именно этим Андрей Бешта занимался в течение последних недель.

Причины смерти пока не сообщают.

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Напомним, в феврале этого года умер посол Украины в Китае 64-летний Сергей Камышев. Он занимал должность с 2019 года.