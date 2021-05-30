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В Таиланде не нашли признаков насильственной смерти украинского посла, - полиция

Андрей Бешта Фото из открытых источников

По предварительной версии, дипломат мог умереть из-за сердечной недостаточности. Однако окончательную причину смерти установят позже

Полиция Таиланда заявила, что, согласно предварительным данным, не установлены признаки насильственной смерти бывшего посла Украины в Таиланде Андрея Бешты. Об этом сообщает AFP.

Согласно сообщению, дипломат был найден мертвым около 5:30 утра в своем номере в отеле на острове Ко-Липе.

"Предварительное расследование не показало никаких признаков нападения на него, никаких признаков насилия", - говорится в заявлении местной полиции.

Сын Бешты Остап, отдыхавший вместе с отцом, сообщил, что он лег спать накануне вечером около 23:00, однако проснулся в 04:30 утра из-за тошноты, а после этого потерял сознание.

Тело Бешты отправили сначала в местную больницу для вскрытия, а затем перевезли в больницу столицы Таиланда Бангкока для дальнейшего расследования причины смерти.

По предварительной версии, дипломат мог умереть из-за сердечной недостаточности. Однако окончательную причину смерти установят только после проведения всех необходимых следственных мероприятий.

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Напомним, бывший посол Украины в Таиланде Андрей Бешта, которого уволили с занимаемой должности в апреле, ушел из жизни в ночь на воскресенье, 30 мая.

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