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В Сумской области произошел разлив нефти из-за аварии на нефтепроводе

Разлив нефти в Сумской области Госэкоинспекция

Разгерметизация нефтепровода Лутище – Качановка привела к загрязнению 210 кв. м

В Сумской области произошла авария на нефтепроводе, которая спровоцировала разлив нефти. Приблизительная площадь загрязнения составляет 210 квадратных метров, передает пресс-служба Госэкоинспекции.

"В Государственную экологическую инспекцию в Сумской области поступило оперативное сообщение о разгерметизации нефтепровода Лутище – Качановка. В результате аварии на землях возле объекта произошел разлив нефтяной смеси на участке вспаханного поля", – отметили в ведомстве.

После этого, на место происшествия выехали специалисты экоинспекции для выяснения обстоятельств происшествия, измерения точной площади загрязненного участка и отбора проб грунта.

Также комиссии "Охтирканафтогаза" и "Укрнафты" обследуют территорию возле нефтепровода для установления и ликвидации причин аварии.

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Ранее сообщалось, что в Кременчуге на нефтеперерабатывающем заводе "Укртатнафты" произошла авария. В результате разгерметизации задвижки печи подогрева нефтепродуктов, произошла их утечка на площади около двух квадратных метров, без последующего горения. Однако в середине печи подогрева нефтепродуктов произошло возгорание.

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