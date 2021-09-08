В Сумской области на предприятии "Ахтырканефтегаз" произошел разлив нефти

Разлив произошел в результате разгерметизации нефтесборного коллектора

В Сумской области произошел разлив нефти в результате аварии на предприятии "Ахтырканефтегаз". Об этом сообщает Госэкоинспекция.

Согласно сообщению, разлив произошел вчера, 7 сентября, в результате разгерметизации нефтесборного коллектора.

На месте инцидента инспекторы Госэкоинспекции обнаружили два места разгерметизации коллектора Бугруватовского месторождения в Ахтырском районе.

Общая площадь загрязненных земель составила 0,35 га, на которых находится поле с кукурузой.

Специалисты отобрали две пробы грунта на загрязненных участках и одну фоновую пробу. Сейчас работники предприятия "Ахтырканефтегаз" проводят сбор загрязненного нефтью грунта.

"После получения результатов лабораторных исследований и нормативно-денежной оценки земель, инспекцией будет рассчитан ущерб, обусловленный загрязнением почвы нефтепродуктами", – добавили в ведомстве.

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Напомним, ранее в Киевской области произошел паровой взрыв на сахарном заводе. В результате инцидента пострадали пять человек.