В Сумской области иномарка влетела в грузовик: Три человека погибли

Водителя легковушки госпитализировали в тяжелом состоянии

В Сумской области произошла смертельная авария с участием легковушки и грузовика. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Как отмечается, ДТП произошло около 23:50 в пятницу, 17 сентября, на автодороге Сумы - Киев - Юнаковка. По предварительной информации, 32-летний водитель Toyota допустил столкновение с грузовым автомобилем DAF с прицепом, которым управлял 43-летний мужчина.

Известно, что три пассажира внедорожника, а это 41-летняя женщина, 45-летний и 41-летний мужчина, от полученных травм скончались на месте происшествия. Водителя легковушки госпитализировали в тяжелом состоянии.

Сейчас открыто уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами". Речь идет об лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

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Напомним, ранее в Хмельницкой области в результате дорожно-транспортного происшествия при участии двух легковых автомобилей погибли три человека, еще трое пострадали.