В Сумах скончался легендарный мастер спортивной ходьбы Владимир Голубничий

Укринформ

Он дважды становился олимпийским чемпионом по легкой атлетике

В Сумах на 86 году жизни умер легендарный спортсмен и мастер спортивной ходьбы, двукратный олимпийский чемпион по легкой атлетике, Почетный гражданин города Владимир Голубничий. Об этом сообщил областной горсовет.

"Сегодня ушел из жизни человек-легенда... О таких говорят: рождается раз в сто лет, и это действительно, так. Прошли десятки лет, но до сих пор мало кто смог достичь того же успеха, что двукратный олимпийский чемпион Владимир Голубничий. Это невосполнимая потеря не только для мирового спортивного сообщества, но и для всех, кто знал Владимира Степановича лично", - сказал городской глава Александр Лысенко.

Вскоре станут известны дата, время и место прощания с олимпийцем.

Справка:

Владимир Голубничий родился 2 июня 1936 года в Сумах. Считается одним из лучших мастеров спортивной ходьбы в истории легкой атлетики. Заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион 1960 и 1968 годов, чемпион Европы (1974 г.), серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр (1972 г. 1964 г. соответственно). Имел в своем активе также серебряную награду чемпионата Европы 1966 года и бронзовую 1962-го.

Голубничему принадлежат лучшие мировые результаты в 1955 и 1958 годах. Его фамилия занесена в Книгу рекордов Гиннеса. Школу Голубничего прошли сотни юношей и девушек, многие из которых стали известными спортсменами. Имя выдающегося олимпийца носит детско-юношеская спортивная школа в Сумах.

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Напомним, что ранее в возрасте 75 лет умер чемпион мира и Европы в составе сборной Германии, а также лучший бомбардир в истории немецкой Бундеслиги Герд Мюллер. Причиной смерти стала остановка сердца.