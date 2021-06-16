В Сумах мать бросила полуторагодовалого ребенка в закрытой квартире

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Такая ситуация повторялась постоянно

В Сумах за помощью к правоохранителям обратилась женщина, чья родственница закрыла в квартире свою полуторагодовалую дочь. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Сумской области.

Согласно сообщению, заявительница обратилась в полицию в субботу, 12 июня. Она рассказала, что в одном из домов на улице Марка Вовчка ее родственница утром закрыла своего полуторагодовалого ребенка и до сих пор не вернулась.

Впоследствии правоохранители установили, что мать девочки злоупотребляет алкогольными напитками, а маленького ребенка оставляет дома регулярно. Известно, что у женщины соцслужбы уже забрали старшего сына, ведь она не обеспечивала его надлежащий уход и не выполняла своих родительских обязанностей. Эту информацию на месте происшествия подтвердили также соседи.

Как отмечается, в самой квартире царила полная тишина, а на стук ребенок не реагировал, поэтому полиция вызвала спасателей и бригаду врачей.

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Правоохранителям удалось дозвониться до матери девочки, но на требование немедленно вернуться домой 36-летняя женщина только кричала и ругалась. Вероятно, она была нетрезва. На защиту ребенка стали родственники девочки, которых также разыскали патрульные. Именно они и привезли мать домой.

Когда сотрудникам полиции и спасателям удалось войти в квартиру, то всюду был беспорядок, зашторенные окна, электроэнергия была отключена за неуплату. В доме вообще не было никаких продуктов. Маленькая девочка лежала на диване и с интересом разглядывала взрослых.

Медики осмотрели ребенка, а затем доставили его в больницу. На место происшествия патрульные вызвали работников ювенальной превенции, которые составили на женщину протокол по ст. 184 (Невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей) КУоАП.

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Напомним, ранее в Бориспольском районе Киевской области 10-летняя девочка и 4-летний мальчик упали в яму уличного туалета, в результате чего старший ребенок погиб, а меньший потерял сознание.