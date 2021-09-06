В киевской гимназии обнаружили опасный вирус, слегли почти 200 детей

из открытых источников

У одной из учениц диагностировали норовирус - один из типов кишечной инфекции

Почти две сотни детей отравились в одной из столичных гимназий. Об этом говорится в сюжете "ТСН".

Как отмечается, 2 сентября после уроков детям в гимназии стало плохо. Домой они добирались уже с симптомами кишечной инфекции. А на следующий день у одной из учениц диагностировали норовирус - один из типов кишечной инфекции. Он быстро развивается и может передаваться воздушно-капельным путем, через воду, пищу или грязные руки.

Остальные дети анализ пока не сдавали, но отмечается, что за ними инфицировались и некоторые родители.

Сейчас школьников с такими же симптомами по меньшей мере 170. Они учатся в разных классах, со 2-го по 5-й.

Известно, что образцы воды, готовой пищи и продуктов отправили в Госпродпотребслужбу.

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Напомним, ранее в Жовковском районе после отдыха в одном из ресторанов отравились и попали в больницу 17 человек, среди них были дети. Известно, что больные жаловались на повышение температуры тела до 39,2-39,8 градусов, многократную рвоту и диарею, боли в животе.