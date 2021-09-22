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В столичном Гидропарке произошел пожар, нашли тело человека

Фото из открытых источников

Произошло возгорание металлического вагончика

Во время тушения пожара в Гидропарке в Киеве пожарные обнаружили тело человека. Об этом сообщает пресс-служба ДСНС.

"22 сентября в 16:02 поступило сообщение о пожаре, который возник в Гидропарке на территории лодочной станции, что в Днепровском районе столицы. На место происшествия прибыли спасатели. По прибытию, пожарные установили, что произошло возгорание металлического вагончика. Во время тушения пожара, бойцы обнаружили тело человека", – говорится в публикации.

Как отмечается, в 16:36 спасатели локализовали пожар и в 17:05 – ликвидировали.

Обстоятельства смерти и причины пожара устанавливают правоохранители.

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Напомним, ранее в Кривом Роге возникло возгорание в общежитии Межрегионального центра профессиональной переподготовки уволенных в запас военнослужащих. Пожар возник в комнате на первом этаже девятиэтажного жилого дома.

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