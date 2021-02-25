В столице у маршрутки на ходу отпало колесо. Фото

Фото Киев Оперативный

Она была с пассажирами

В Киеве у маршрутки, до отказа заполненной пассажирами, отпало колесо. Об этом сообщает Киев Оперативный.

Как отмечается, инцидент произошел сегодня на проспекте Гагарина. Без заднего левого колеса осталось маршрутное такси №529 (с. Бортничи - пр. Маяковского).

Пользователи социальных сетей не скрывают своего возмущения. Они требуют технической проверки общественного транспорта и замену старых маршруток на новые.

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Ранее сообщалось, что в Харьковской области перевернулся рейсовый автобус с пассажирами. В результате аварии 10 человек травмировалось.