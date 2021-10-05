В столице ребенок выпал с балкона 21-го этажа

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Малолетний погиб на месте

В Киеве на Харьковском шоссе 8-летний мальчик выпал с балкона квартиры на 21-м этаже. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции столицы.

"Сегодня около 16: 20 в столичную полицию поступила информация о падении ребенка из квартиры многоэтажки на Харьковском шоссе. 8-летний мальчик выпал с балкона квартиры на 21-м этаже. Он проживал с родителями в этом же доме", - говорится в публикации.

Как отмечается, сейчас полицейские опрашивают родных погибшего, соседей, свидетелей и очевидцев, чтобы выяснить причины и обстоятельства.

После проведения первоочередных следственных действий событию будет дана правовая квалификация.

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Напомним, ранее в Одессе погиб трехлетний мальчик. Ребенок выпал из окна третьего этажа многоэтажки. Правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 УКУ с пометкой "несчастный случай".