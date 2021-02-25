В столице из окна многоэтажки выпала 12-летняя девочка

Родителей призывают следить за своими малышами и не допускать к окнам Фото из открытых источников

К счастью, она выжила

В Киеве из окна одной из многоэтажек выпала 12-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как отмечается, инцидент произошел в ночь на 25 февраля на улице Зодчих. Там несовершеннолетняя выпала с восьмого этажа многоэтажки.

При этом добавляется, что девочку госпитализировали в больницу. У нее многочисленные травмы и переломы.

Сейчас правоохранители проводят необходимые следственные действия, чтобы установить все детали инцидента.

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Ранее сообщалось, что в столице 13-летняя школьница выпала с 14-го этажа многоэтажки. Она погибла на месте.