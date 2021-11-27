В США умер автор бродвейских мюзиклов

Автор бродвейских мюзиклов Стивен Джошуа Сондхайм Фото из открытых источников

Стивену Сондхайму был 91 год

В США умер композитор, поэт и драматург, автор многих бродвейских мюзиклов Стивен Джошуа Сондхайм. Об этом сообщает "The New York Times" со ссылкой на его адвоката.

Обладатель "Оскара" ушел из жизни на следующее утро после празднования Дня благодарения в своем доме в Роксбери.

Автору ряда бродвейских мюзиклов был 91 год.

Как известно, Стивен создал 20 оригинальных бродвейских мюзиклов. В частности, в 1979 году он выпустил постановку "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит" в жанре "музыкального триллера". Мюзикл о парикмахере-убийце получил более 550 постановок, а в 2007 году его экранизировал Тим Бертон. Главную роль сыграл Джонни Деппом.

В 1991 году Сондхайм получил премию "Оскар" в номинации "Лучшая песня к фильму" за музыку и слова к песне Sooner or Later из фильма "Дик Трейси", которую исполнила Мадонна.

В честь Сондхайма названы театры в США и Великобритании.

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Напомним, ранее греческий композитор Микис Теодоракис, написавший мелодию к танцу сиртаки, скончался на 97-м году жизни. В последние годы композитора неоднократно госпитализировали из-за проблем со здоровьем.