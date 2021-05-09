В США будут бастовать работники Mcdonald's: Они требуют повысить зарплату

Action Network

Люди хотят получать 15 долларов за каждый час своей работы

Сотрудники сети заведений быстрого питания Mcdonald'S в США собираются выходить на акции протеста 19 мая из-за неудовлетворенности уровнем заработной платы, которую они получают. Об этом сообщает Action Network.

"Ни один работник не должен ждать, пока Конгресс повысит минимальный уровень оплаты труда до справедливого значения", - настаивают активисты.

По словам работников заведения, в 2020 году Mcdonald'S получил почти пять миллиардов долларов прибыли и "выплатил миллиарды акционерам".

При этом добавляется, что люди требуют платить 15 долларов за час работы каждому их работнику.

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