В Карпатах в спортивном лагере произошло массовое отравление детей

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Состояние пострадавших – средней тяжести

На Прикарпатье в медицинские учреждения госпитализировали 18 человек, среди которых 16 детей. Они проживали в комплексе "Тайны Карпат" в селе Яблоница, где развернут спортивный лагерь. Об этом сообщает управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

"С 22.07.2021 г. по 23.07.2021 г. по состоянию на 06:00 в Яремчанскую ЦГБ с предварительным диагнозом "острый гастроэнтероколит" госпитализированы 9 человек, из них 8 детей, также в Надворнянскую детскую больницу с предварительным диагнозом "острый гастроэнтероколит" госпитализированы еще 8 детей", – сообщает управление ОГА.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 17 человек, из них 16 – дети, которые отдыхали в отеле "Тайны Карпат" в селе Яблоница Надворнянского района. Состояние лиц – средней тяжести. Обстоятельства отравления уточняют.

Отметим, что в спортивный лагерь в Яблоницу 17 июля приехали 243 ребенка в возрасте от 6 до 16 лет, а также взрослые – 22 родителей и 11 тренеров. Речь идет о жителях Харьковской, Черниговской, Сумской, Винницкой и Киевской областей.

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Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области в одном из лагерей Татарова произошло массовое отравление детей, семерым понадобилась госпитализация.