В СИЗО умер мужчина, который летом избил и пытался изнасиловать женщину в поезде

Нападавший на женщину в поезде "Мариуполь-Киев" Виталий Рудзько Антон Геращенко / Facebook

Злоумышленника не стало 13 апреля. Причина смерти не называется

В СИЗО умер Виталий Рудзько, который летом прошлого года в поезде "Мариуполь — Киев" избил и пытался изнасиловать Анастасию Луговую. Об этом сама женщина сообщила в своем Facebook.

"Суд перенесли в связи со смертью обвиняемого. Нам сообщили, что Рудзько Виталий умер 13 апреля. Не буду слишком эмоциональной, но хочу сказать, что страх, в котором я жила все это время, переживала, что будет, когда Рудзько выйдет, найдет ли он меня, как дальше жить... Так вот - этот страх умер вместе с ним! Но хочу подчеркнуть, что это не конец моего дела", — отметила Луговая.

Причина смерти злоумышленника не называется.

Женщина добавила, что и в дальнейшем будет отстаивать в суде свои права, потому что за этот инцидент должен нести ответственность не только он.

"В этой ситуации есть еще много вопросов и претензий к целой системе, которая не способна обеспечить безопасность пассажиров", - подчеркнула Анастасия Луговая.

Напомним, ночью 31 июля 2020 года в поезде сообщением "Мариуполь-Киев" неизвестный мужчина без верхней одежды ворвался в купе к женщине, которая ехала вместе со своим несовершеннолетним сыном, избил ее и пытался изнасиловать. На помощь женщине никто не пришел, она смогла спрятаться вместе с ребенком у проводника соседнего вагона.

В тот же день, Соломенский районный суд Киева арестовал на два месяца мужчину, которого обвиняли в нападении и попытке изнасилования Анастасии Луговой.