В СИЗО Симферополя, где держат украинских политзаключенных, произошла вспышка COVID-19

Омбудсмен Людмила Денисова требует от так называемой "власти" Крыма обеспечить средствами индивидуальной защиты заключенных

В следственном изоляторе города Симферополь во временно оккупированном Крыму произошла вспышка коронавирусной инфекции. Там содержат украинских политзаключенных . Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в своем Telegram .

По ее словам, она систематически требует от так называемой "власти" Крыма обеспечить средствами индивидуальной защиты украинских политзаключенных. Однако обращения остаются без соответствующего реагирования.

Также омбудмен добавила, что адвокаты постоянно информируют ее о неоказании медицинской помощи, изъятии лекарств и игнорировании жалоб украинцев на состояние здоровья.

"Обращаюсь к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой предоставить соответствующее медико-санитарное обеспечение с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и Подкомитета ООН по предупреждению пыток, а также профессиональную врачебную помощь, в соответствии с положениями Минимальных стандартных правил обращения с заключенными.

В соответствии с Четвертой Женевской конвенцией, Российская Федерация как государство-оккупант несет ответственность за обеспечение и соблюдение прав граждан, которые проживают на временно оккупированной территории Крыма", - отметила Денисова.

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Напомним, 9 июля Людмила Денисова сообщила, что у украинского политзаключенного, крымского татарина Сервета Газиева, произошел микроинсульт, который вызвал паралич лица. Его незаконно удерживают в российском СИЗО в Ростовской области.