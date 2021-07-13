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В СИЗО Симферополя, где держат украинских политзаключенных, произошла вспышка COVID-19

Людмила Денисова Фото из открытых источников

Омбудсмен Людмила Денисова требует от так называемой "власти" Крыма обеспечить средствами индивидуальной защиты заключенных

В следственном изоляторе города Симферополь во временно оккупированном Крыму произошла вспышка коронавирусной инфекции. Там содержат украинских политзаключенных. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в своем Telegram.

По ее словам, она систематически требует от так называемой "власти" Крыма обеспечить средствами индивидуальной защиты украинских политзаключенных. Однако обращения остаются без соответствующего реагирования.

Также омбудмен добавила, что адвокаты постоянно информируют ее о неоказании медицинской помощи, изъятии лекарств и игнорировании жалоб украинцев на состояние здоровья.

"Обращаюсь к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой предоставить соответствующее медико-санитарное обеспечение с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и Подкомитета ООН по предупреждению пыток, а также профессиональную врачебную помощь, в соответствии с положениями Минимальных стандартных правил обращения с заключенными.

В соответствии с Четвертой Женевской конвенцией, Российская Федерация как государство-оккупант несет ответственность за обеспечение и соблюдение прав граждан, которые проживают на временно оккупированной территории Крыма", - отметила Денисова.

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Напомним, 9 июля Людмила Денисова сообщила, что у украинского политзаключенного, крымского татарина Сервета Газиева, произошел микроинсульт, который вызвал паралич лица. Его незаконно удерживают в российском СИЗО в Ростовской области.

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