В СИЗО Луцка нашли мертвым мужчину, который зарубил свою жену и дочь

Василий Пилипюк, убивший жену и дочь Конкурент

Местные СМИ заявляют, что мужчину убил один из заключенных, который находился в камере

В Луцком следственном изоляторе нашли мертвым 62-летнего Василия Пилипюка, который нанес топором смертельные травмы бывшей жене и дочери. Об этом сообщает "Суспільне".

Согласно сообщению, смерть мужчины зафиксировали во вторник, 10 августа, ориентировочно в 21:00. В это время в камере также находились четверо других заключенных.

"Все они опрошены следователями. Предварительно телесных повреждений не обнаружили. Чтобы установить окончательную причину смерти тело направили на судмедэкспертизу", - рассказал главный специалист сектора коммуникации Нацполиции Волынской области Олег Плазовский.

Впоследствии он уточнил, что в соответствии с результатами судмедэкспертизы, заключенному перед смертью нанесли тяжкие телесные повреждения.

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По факту смерти заключенного правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по статьям 115 и 140 Уголовного кодекса.

Кроме этого, в прокуратуре Волынской области заявили, что в Луцкое СИЗО вызвали экстренную медицинскую помощь, однако реанимационные мероприятия не были эффективными.

По информации издания "Волынь Post", что ссылается несколько собственных источников, Пилипюка убил один из заключенных. О мотивах такого поступка пока неизвестно. Вскоре мужчине объявят о подозрении.

Известно, что 62-летнего мужчину правоохранители задержали 20 июля. В полицию обратились соседи, которым мужчина признался, что топором зарубил свою бывшую жену и 22-летнюю дочь. Суд выбрал убийце меру пресечения в виде пребывания под стражей два месяца без права внесения залога.

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Напомним, недавно в городе Тальное Черкасской области 59-летний мужчина зарубил топором 64-летнюю жену во время ссоры.