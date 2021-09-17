В Шегинях дальнобойщика раздавил собственный грузовик

Пресс-служба Нацполиции Львовской области

Он пытался попасть в свою фуру, которая внезапно начала двигаться

В Шегинях 16 сентября случилась смертельное ДТП – дальнобойщика зажало между двумя грузовиками. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Львовской области.

"Водитель грузовика DAF, 64-летний житель Хмельницкого, пытаясь попасть в собственный автомобиль, который самовольно начал движение и столкнулся с другим припаркованным грузовиком Scania польской регистрации, получил травмы, от которых скончался на месте происшествия", – говорится в публикации.

Известно, что следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

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Напомним, ранее в Хмельницкой области в результате дорожно-транспортного происшествия в понедельник вечером с участием двух легковых автомобилей погибли три человека, еще трое пострадали.