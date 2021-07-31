В селе в Николаевской области нашли более 500 снарядов времен прошлых войн

Взрывоопасные находки уже обезвредили

В пгт Врадиевка Первомайского района во время технического обследования территории обнаружили 502 артснарядов времен прошлых войн. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"30 июля, путем контролируемого подрыва, пиротехнической группой аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области уничтожено 502 артснарядов", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, в период с 27 по 30 июля пиротехники обследовали 5,8 га местности и изъяли 493 артснаряда калибром 45 мм, 9 калибром 85 мм взрывоопасных предметов.

Кроме этого, спасатели пообещали, что на следующей неделе они продолжат работу.

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Напомним, ранее в акватории Черного моря возле курортного поселка Лебедевка Белгород-Днестровского района обнаружили судно со снарядами, которое затонуло во время Второй мировой войны.