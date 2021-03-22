В селе на Житомирщине нашли свалку "ковидных" отходов из Львова, - СМИ

"Львовский" мусор на Житомирщине Фото Киев Оперативный

Среди мусора отыскали и платежки за коммунальные услуги

В селе Будичаны Житомирской области обнаружили свалку со львовским мусором. Об этом сообщает Telegram-канал "Оперативный УКР".

Как отмечается, "находку" отыскали на территории, которая принадлежит старому кирпичному заводу.

При этом добавляется, отходы состоят из использованных медицинских масок, ваты, шприцы, ампулы и перчатки.

Однако, среди этого активисты нашли и платежки за жилищно-коммунальные услуги из Львова.

Напомним, что во Львове крышка люка влетела в машину. В результате ДТП погиб ребенок, находившийся в транспорте.