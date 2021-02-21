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В селе на Львовщине три человека умерли от отравления угарным газом

Во Львовской области три человека отравились угарным газом Фото из открытых источников

Признаков пожара на месте происшествия обнаружено не было

В воскресенье, 21 февраля, в селе Сусолов Львовской области три человека отравились угарным газом и погибли. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.  

"В селе Сусолов Самборского района в частном жилом доме, предварительно в результате отравления угарным газом погибли 3 человека", - говорится в сообщении. 

При этом признаков пожара на месте происшествия обнаружено не было. Подразделения ГСЧС также не привлекались. 

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Напомним, недавно во Львовской области в результате отравления угарным газом погибли два человека, среди которых — малолетний ребенок. 

Перед этим в областном центре в одной из квартир многоэтажного дома с отравлением госпитализировали трех человек, ребенок находился в тяжелом состоянии. 

Также ранее во Львове в результате утечки угарного газа пострадали три человека, которых забрали в больницы в состоянии разной степени тяжести. 

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