В СБУ заявили о разоблачении сети агентов ФСБ, которые планировали диверсии на Николаевщине

Граждане Украины были завербованы и выполняли разведывательные задания кадровых сотрудников ФСБ Вадима Даутова и Дениса Собко

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Контрразведка СБУ пресекла деятельность агентурной сети ФСБ, в которую входили бывшие военные. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что агентурная сеть ФСБ РФ действовала на территории Киевской, Одесской, Николаевской, Житомирской и Черниговской областей. В ее состав входили бывшие спецназовцы военной разведки.

Оперативники установили, что граждане Украины были завербованы и выполняли разведывательные задачи кадровых сотрудников ФСБ Вадима Даутова и Дениса Собко.

Им было поручено создать условия для осуществления диверсий на территории Николаевской области – способствовать проникновению диверсионно-разведывательных групп с временно оккупированных территорий и организовывать специальную подготовку подобранных лиц. Среди объектов посягательств-боевые самолеты Вооруженных Сил на аэродроме "Кульбакино".

Также агенты ФСБ собирали информацию о дислокации и перемещении украинских Вооруженных Сил, кадровый состав и деятельность Главного управления разведки Минобороны, ССО, штаба ВМС и тому подобное.

Ранее сообщалось, что контрразведчики Службы безопасности Украины задержали жителя Кропивницкого, который по заданию спецслужбы РФ собирал и передавал информацию о военнослужащих одного из подразделений сил специальных операций ВС Украины, а также представителей местных органов власти.