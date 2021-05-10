В СБУ отказались расследовать продажу компанией Зеленского сериала "Папик" в Россию в обход санкций

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В Службе безопасности Украины (СБУ) не начали расследование продажи прав на сериал "Папик", созданный компанией "Студия "Квартал 95", российскому телевизионному каналу "СТС", который находится под украинскими экономическими санкциями. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на ответ СБУ на их запрос.

"Служба безопасности Украины осуществляет мониторинг эффективности примененных санкций путем выявления схем и механизмов уклонения подсанкционными субъектами от применяемых ограничений. При необходимости вносит предложения по корректировке ограничительных мер, инициирует отмену или продление санкций.

Уголовное производство по указанным Вами обстоятельствами следователями органов безопасности не осуществляется. Другая информация отсутствует", - сказано в ответе.

Напомним, на российском телевидении в апреле 2021 года начался уже второй сезон сериала от "Квартала 95", одним из основателей которого является Зеленский. Речь о "Папике", которого транслируют по СТС.

При этом в Офисе президента заявили, что Зеленский не получал денег за показ в России сериала студии "Квартал 95".

В свою очередь в СНБО заявили, что не планируют расследовать продажу в Россию студией "Квартал 95" сериала "Папик" в обход санкций.