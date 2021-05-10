live
Новости » События Читати новину українською

В СБУ отказались расследовать продажу компанией Зеленского сериала "Папик" в Россию в обход санкций

Фото из открытых источников

В Службе безопасности Украины (СБУ) не начали расследование продажи прав на сериал "Папик", созданный компанией "Студия "Квартал 95", российскому телевизионному каналу "СТС", который находится под украинскими экономическими санкциями. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на ответ СБУ на их запрос. 

"Служба безопасности Украины осуществляет мониторинг эффективности примененных санкций путем выявления схем и механизмов уклонения подсанкционными субъектами от применяемых ограничений. При необходимости вносит предложения по корректировке ограничительных мер, инициирует отмену или продление санкций.

Уголовное производство по указанным Вами обстоятельствами следователями органов безопасности не осуществляется. Другая информация отсутствует", - сказано в ответе.

Ответ СБУ на запрос Украинских новостей

Напомним, на российском телевидении в апреле 2021 года начался уже второй сезон сериала от "Квартала 95", одним из основателей которого является Зеленский. Речь о "Папике", которого транслируют по СТС. 

При этом в Офисе президента заявили, что Зеленский не получал денег за показ в России сериала студии "Квартал 95".

В свою очередь в СНБО заявили, что не планируют расследовать продажу в Россию студией "Квартал 95" сериала "Папик" в обход санкций.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Летом тариф на электроэнергию в Украине может вырасти с 1,68 грн до 2,5 грн Правительство утвердило порядок оказания помощи малообеспеченным семьям Кабинет министров принял ряд кадровых решений: Полный список Украина вышла из соглашения СНГ об определении происхождения товаров развивающихся стран

программы канала ZIK

Перший Незалежний - Новости Онлайн
Возможно ли столкновение войск НАТО и России из-за конфликта в Украине? /
Помощь бизнесу | План вакцинации | Запуск украинского спутника
Эскалация конфликта на Донбассе |
Выплаты ФОПам. Местные бюджеты. Карантин | Заседание Кабинета министров Украины, 31.03.21
Запад VS Восток: Формирование блоков сверхдержав |