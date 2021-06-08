Массовое отравление в санатории Одесской области: На плохое самочувствие пожаловались 30 детей

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Причиной вспышки кишечной инфекции стало несоблюдение персоналом санитарно-эпидемиологического режима

В Одесской области в детском санатории отравились 30 детей, часть из которых все еще находится под наблюдением медиков. Об этом сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ).

Согласно сообщению, в пгт Сергеевка зарегистрировано групповое заболевание гастроэнтероколит (одновременное воспалительное заболевание желудка, толстого и тонкого отделов кишечника, желудочно-кишечного тракта. Сопровождается гипертермией, рвотой, диареей, внутренними болями и спазмами, - ред.).

В ЦОЗ отметили, что в санатории заболели 30 детей в возрасте до 15 лет. Они жаловались на боль в животе, тошноту, общую слабость, рвоту, понос, повышение температуры тела в пределах 37,5-39 градусов.

Среди заболевших - 17 детей со средним течением болезни, шестеро были госпитализированы, но уже выписаны из больницы.

Еще 13 детей с легким течением находятся в отдельном корпусе санатория под наблюдением медицинского работника.

"Эпидрасследование установило, что причиной вспышки стало несоблюдение персоналом санитарно-эпидемиологического режима в учреждении, а также нарушение требований по изоляции и госпитализации больных детей на территории заведения", - добавили в ЦОЗ.

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Ранее сообщалось, что в Черновицкой области произошло массовое отравление в одном из детских садов - медицинская помощь понадобилась 26 детям и двум взрослым.