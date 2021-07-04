В самом центре Запорожья произошла стрельба: Погиб мужчина

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Погиб мужчина 1991 года рождения, стрелка ищут

В центре Запорожья в ресторане "Аристократ" произошла стрельба, в результате которой один человек от полученных ранений скончался. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресслужбу ГУНП в Запорожской области.

Неизвестный попал в мужчину 1991 года рождения, тот погиб.

О причинах стрельбы пока информации нет, правоохранители устанавливают личность злоумышленника и место его нахождения. Открыто уголовное производство.

"4 июня в отдел полиции №1 поступило сообщение о том, что в помещении ресторана по улице Маяковского неизвестный повлекло ранения (возможно, из травматического пистолета) в область грудной клетки местному жителю 1991 года рождения. От полученных травм пострадавший скончался", - отметили в полиции.

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Ранее сообщалось, что в Запорожье на проспекте Соборном нетрезвый житель города устроил стрельбу. По приезду правоохранители задержали стрелка и изъяли у него оружие.