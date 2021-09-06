В садовом кооперативе под Львовом обустроили подпольное кладбище

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Директор одной из ОО организовал нелегальное кладбище на земельных участках садоводов

На землях садово-огородного кооператива недалеко от Львова дельцы обустроили нелегальное кладбище. Об этом сообщает сайт областной полиции

Отмечается, что 26 августа в полицию Львовской области поступило коллективное заявление от участников одного из садово-огородных кооперативов о самовольном захвате их земель, расположенных в селе Рясное-Русское Львовского района.

По словам заявителей, директор одной из общественных организаций, без ведома и согласования садоводов, организовал на их земельных участках кладбище и проводит платное захоронения умерших людей.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по статье "Самовольное занятие земельного участка". Нарушителю грозит штраф от 3,4 тыс. до 5,1 тыс. гривен или арест на срок до 6 месяцев.

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Ранее сообщалось, что в Украине может появиться Национальное военное мемориальное кладбище. Верховная Рада поддержала за основу соответствующий правительственный законопроект №4225 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно национального военного мемориального кладбища".