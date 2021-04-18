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В ряде областей Украины завтра возможны заморозки

Pixabay

Заморозки на почве до -3 градусов возможны в Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской и Черкасской областях

В Украине 19 апреля в ряде областей возможны заморозки. Об этом предупредил Укргидрометцентр на своей странице в Facebook.

В частности, по данным синоптиков, ночью заморозки на почве до -3 градусов возможны в Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской и Черкасской областях.

В связи с этим в указанных регионах объявили желтый уровень опасности.

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Напомним, ранее синоптики сообщили, что в апреле 2021 года средняя месячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 8-11 градусов тепла, в горах 5-6 градусов тепла. А месячное количество осадков ожидается 30-57 мм, в Карпатах 62-88 мм, что в пределах средних многолетних значений.

 

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