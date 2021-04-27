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В рядах ВСУ от коронавируса умер еще один военный

Фото из открытых источников

Это 78-я смерть от недуга среди военнослужащих

В Вооруженных Силах Украины COVID-19 умер еще один украинский военный. Об этом сообщает пресс-служба командование медицинских сил ВСУ. 

"К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 78 летальных случаев от осложнений вызванных острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении. 

Как отмечается, работник ВСУ находился на лечении в Национальном военно-медицинском клиническом центре "ГВКГ". Однако, пройденный курс лечения не дал желаемых результатов, после чего его состояние ухудшилось. 

"За истекшие сутки зарегистрировано 93 новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 15 человек", - говорится в сообщении. 
 
При этом добавляется, что по состоянию на 10 утра 27 апреля, в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 1715 человек. 
 
 
Ранее глава Минздрава Максим Степанов отметил, что уровень COVID-госпитализаций в Украине превышен только в Донецкой области, а в остальных регионах он находится в пределах нормы. 
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