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В Ровно во двор владельца строительной фирмы бросили гранату

От взрыва никто не травмировался

В Ровно владельцу строительной фирмы 9 ноября неизвестные бросили во двор гранату РГД-5. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Ровенской области.

"Сообщение о взрыве на улице Красильникова в областном центре поступило в полицию сегодня, 9 ноября, в 01:33 от 39-летнего ровенчанина. Заявитель сообщил, что неизвестный бросил во двор его частного дома гранату. В результате взрыва частично поврежден автомобиль Volkswagen Touareg и забор", - говорится в публикации.

При осмотре места происшествия полицейские изъяли обломки гранаты РГД-5 и рычаг. В помещении на момент взрыва находились супруги и трое их детей.

По данному факту открыли уголовное производство по части 4 статьи 296 (хулиганство) УКУ. Полиция устанавливает причастных к совершению преступления.

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Как сообщалось ранее, в Харькове задержали 24-летнего бойца Объединенных сил Украины, который угрожая взорвать ручную гранату "Ф-1", пытался "наладить" отношения со своей девушкой. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

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