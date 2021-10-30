В Ровно разоблачили турагентство на подделке ПЦР-тестов для туристов

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33-летней владелице фирмы грозит до 5 лет ограничения или лишения свободы

В Ровно разоблачили туристическое агентство на продаже поддельных ПЦР-справок об отсутствии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Ровенской области.

Согласно сообщению, 33-летняя владелица турагентства изготавливала поддельные справки для клиентов, которым готовила документы для туристических поездок и выдавала их от имени одной из ровенских лабораторий, которая якобы проводила обследование.

Во время санкционированного обыска в помещении турфирмы были обнаружены и изъяты семь фейковых справок о негативном COVID-тест с указанной датой на несколько дней вперед. Кроме того, в ноутбуке обнаружили еще почти 10 таких справок, подготовленных для клиентов.

По результатам назначенных экспертиз будет решаться вопрос о сообщение ровенчанке о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 358 УК Украины (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов).

В соответствии с санкцией статьи злоумышленнице может грозить наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишения свободы на тот же срок.

Напомним, ранее глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий сообщал, что в Украине уже в ближайшее время могут втрое ужесточить наказание для людей, которые изготавливают или пользуются поддельными COVID-документами.

Если это многократное нарушение по фальсификации документов — до 8 лет лишения свободы. А для тех, кто пользуется фальшивыми COVID-документами, штраф вырастет до 50 тысяч гривен.