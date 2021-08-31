В Ровно подросток напал на женщину и нанес ей ножевые ранения в спину

Подросток напал с ножом на женщину в Ровно Национальная полиция Ровенской области

Во время нападения рядом также был его брат-близнец

В Ровно задержали 15-летнего парня, который напал на 42-летнюю прохожую и нанес ей ножевые ранения в спину. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции региона.

Согласно сообщению, утром 31 июля к правоохранителям поступила информация, что вблизи детплощадки на улице Черновола один из двух неизвестных напал на прохожую и нанес ей ножевые ранения в спину.

Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, установили, что к совершению преступления причастны двое 15-летних братьев-близнецов, их нашли в квартире по месту жительства. Пострадавшую с непроникающими ножевыми ранениями госпитализировали в больницу.

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По одной из версий, подростки смотрели запрещенные фильмы, где присутствует определенная жестокость, и захотели испытать нечто подобное сами. Оба брата ранее в поле зрения не попадали и воспитываются в полноценной и благополучной семье. Ни один из родителей не догадывался об их намерениях.

Как отмечается, несовершеннолетнего нападавшего задержали, а его брат пока проходит как свидетель. Сейчас продолжается досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенного с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет лишения свободы.

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Напомним, недавно в Донецкой области двое парней забили двух мужчин до смерти, а затем избавились от трупов путем поджога в заброшенном доме.