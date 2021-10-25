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В Ровно пациент с COVID скончался на пороге больницы

Фото из открытых источников

COVID - 19 у него обнаружили областном центре психического здоровья, куда его доставили с "белой горячкой"

В Ровно 57-летний пациент с коронавирусом умер на пороге больницы. Об этом сообщает rivne.media.

По словам заместителя главврача областного центра экстренной медицинской помощи Олега Ушкевича, мужчина был в крайне тяжелом состоянии. В центре психического здоровья у него обнаружили двустороннюю пневмонию, дыхательную недостаточность и пониженную сатурацию.

"Пациента положили в карету скорой, подключили к кислороду, оказывали всю необходимую помощь, в соответствии с утвержденным протоколом. Практически подвезли на порог в приемное отделение, когда у него остановилось сердце, и он умер", - добавил Ушкевич.

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Ранее сообщалось, что у непривитых против COVID-19 людей в 11 раз выше риск умереть при заражении особо опасным штаммом "Дельта"

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