В Ровенской области ребенка госпитализировали в больницу из-за укуса змеи

Змея. Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Состояние здоровья мальчика неизвестно

В Ровенской области госпитализировали 12-летнего мальчика, которого укусила змея. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"Во время сверки информации от дежурного по линии 103 к спасателям по спецлинии 101 поступила информация, что 23 июля в Ровенскую областную детскую больницу с диагнозом укус змеи был госпитализирован мальчик 2009 года рождения", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, инцидент произошел вблизи села Малая Любаша Малолюбашанской ОТО Ровенского района. Всего с начала года в Ровенской области змеи покусали шестерых человек.

В связи с этим спасатели напоминают, что во время отдыха на природе необходимо соблюдать меры предосторожности, носить правильную обувь и одежду, а также не устраивать ночлег возле возможных тайников змей.

Напомним, 7 июля в поселке Сходница Львовской области змея укусила 9-летнего мальчика из села Бобрка. Ребенка госпитализировали в реанимацию.