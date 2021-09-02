В Ровенской области произошло смертельное ДТП: Погибла 28-летняя полицейская

Еще один сотрудник полиции с тяжелыми травмами госпитализирован в реанимацию

В Ровенской области в автомобильной аварии от полученных травм на месте происшествия погибла 28-летняя Екатерина Доманская – участковая полицейская. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

Как отмечается, в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло 1 сентября на автодороге Киев-Чоп неподалеку от города Дубно, пострадал еще один сотрудник полиции с тяжелыми травмами госпитализирован в реанимацию.

"Водитель автомобиля Opel Combo, 39-летний житель Дубно, заместитель начальника Дубенского отдела полиции, допустил столкновение с грузовым автомобилем Volvo, который двигался впереди в попутном направлении", - сообщила пресс-служба.

Кроме этого, на момент ДТП оба полицейских находились вне службы.

Известно, что водитель грузовика - 47-летний житель Закарпатской области, в результате ДТП не пострадал.

Сейчас устанавливаются обстоятельства смертельного ДТП и проводится служебное расследование.

Также руководитель главка Алексей Камышанский начальник Дубенского районного отдела полиции был отстранен от исполнения должностных обязанностей.

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Напомним, что 31 августа в Австрии произошло смертельное ДТП с участием семьи украинцев. В результате аварии погиб 6-летний мальчик, а его 2-летнего братика отправили в больницу на вертолете. Из-за излома машина остановилась на третьей полосе шоссе и в нее врезалось другое транспортное средство.