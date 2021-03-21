В Ровенской области подростки попали в больницу после нарковечеринки, один из них в коме

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О происшествии сообщено полицейским

В Гощанском районе Ровенской области четверо несовершеннолетних попали в больницу после того, как на вечеринке употребляли наркотики, один из подростков впал в кому. Об этом сообщает в Facebook Ровенский областной центр экстренной медицинской помощи.

Согласно сообщению, накануне ночью на линию 103 (в 3:08 , в 4:04 и в 4:19 ) поступило несколько одинаковых вызовов. Оказалось, что в медицинской помощи нуждались несовершеннолетние из с. Федоровка.

Известно, что пациенты в возрасте 15-17 лет имели одинаковые симптомы, все они во время совместной вечеринки употребляли наркотические вещества - амфетамин и метадон.

Как отмечается, после получения неотложной медицинской помощи троих пациентов без сознания доставили в Гощанскую центральную районную больницу в реанимационное отделение. Четвертого подростка привезли родители.

Одного пациента медики подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Четвертый юноша был в значительно лучшем состоянии, поскольку родители промыли ему желудок сразу как заметили, что сыну плохо.

В то же время около 06:00 20 марта двух несовершеннолетних пациентов в тяжелом состоянии транспортировали в Ровенскую областную детскую больницу. Одному из которых врачи ввели антидот, появилась мышечная активность, однако он оставался в коме.

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Напомним, ранее в городе Сарны Ровенской области задержали 17-летнего парня, который зарубил почтальона, отобрал ее сумку с деньгами, а потом пытался сбежать.