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В Ровенской области на трассе Киев-Чоп произошло ДТП, есть погибшие и раненые

Спасателя пришлось применять спецоборудование

На трассе Киев-Чоп в Ровенском районе произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека и еще два получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС региона

Согласно сообщению, инцидент произошел сегодня утром вблизи села Колоденка Ровенского района недалеко от заведения 4х4.

Произошло столкновение автомобилей марок Mitsubishi Outlender и Seat Inca. В результате ДТП на месте происшествия погибли водитель и пассажир автомобиля Seat Inca.

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Водителя автомобиля Mitsubishi Outlender и еще одного пассажира автомобиля Seat Inca госпитализировали с травмами в лечебные учреждения города Ровно.

Как отмечается, спасателям пришлось применить специальное оборудование, чтобы деблокировать из искореженного транспортного средства водителя, а также отключили клеммы аккумуляторных батарей в автомобилях.

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Відео ліквідації наслідків сьогоднішньої ДТП на трасі Київ-Чоп Нагадаємо, що сьогодні 05 червня о 10:55 на спецлінію "101" надійшло повідомлення про ДТП на автодорозі Київ-Чоп поблизу села Колоденка Рівненського району неподалік закладу 4х4. ДТП сталося за участю 2-х автомобілів марок Mitsubishi Outlender та Seat Inca. Внаслідок ДТП 2 людини загинули на місці події (водій та пасажир автомобіля Seat Inca) та 2 отримали травми (водій автомобіля Mitsubishi Outlender та пасажир автомобіля Seat Inca). Рятувальники за допомогою спеціального обладнання деблокували з понівеченого транспортного засобу водія, а також відключили клеми акумуляторних батарей в автомобілях. Усі травмовані були госпіталізовані в лікувальні заклади міста Рівного. Наразі усі обставини автопригоди встановлює слідчо-оперативна група поліції.

Опубліковано Головне управління ДСНС у Рівненській області Субота, 5 червня 2021 р.

Напомним, недавно в Херсонской области на автодороге Олешки – Голая Пристань – Скадовск случилась ДТП с участием пяти автомобилей, в результате чего пострадали восемь человек, шестеро из которых дети. 

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