В Ровенской области на трассе Киев-Чоп произошло ДТП, есть погибшие и раненые

Відео ліквідації наслідків сьогоднішньої ДТП на трасі Київ-Чоп Нагадаємо, що сьогодні 05 червня о 10:55 на спецлінію "101" надійшло повідомлення про ДТП на автодорозі Київ-Чоп поблизу села Колоденка Рівненського району неподалік закладу 4х4. ДТП сталося за участю 2-х автомобілів марок Mitsubishi Outlender та Seat Inca. Внаслідок ДТП 2 людини загинули на місці події (водій та пасажир автомобіля Seat Inca) та 2 отримали травми (водій автомобіля Mitsubishi Outlender та пасажир автомобіля Seat Inca). Рятувальники за допомогою спеціального обладнання деблокували з понівеченого транспортного засобу водія, а також відключили клеми акумуляторних батарей в автомобілях. Усі травмовані були госпіталізовані в лікувальні заклади міста Рівного. Наразі усі обставини автопригоди встановлює слідчо-оперативна група поліції.