В Ровенской области молния попала в человека

Молния попала в парня на открытой территории Фото из открытых источников

Еще один человек травмировался из-за падения шифера

В результате непогоды в Ровенской области травмировались два человека: одного ударила молния, а на другого упал шифер. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Как отмечается, из-за ухудшения погодных условий были повреждены крыши 13 жилых домов, кровля столовой Шпановского лицея, школы с. Посягва Ровенского района и кровля Клесовского поселкового совета.

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Известно, что спасатели на территории области совершили 11 выездов на разрезание и уборку 180 поваленных деревьев.

К работам привлекалось 125 человек и 30 единиц техники, из них от ГСЧС 43 человека и 11 единиц техники. Работы завершены.

Напомним, по состоянию на утро воскресенья, 17 июня, из-за ухудшения погодных условий в Украине без электроснабжения остаются 393 населенных пункта.