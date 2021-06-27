В Ровенской области молния попала в человека
Еще один человек травмировался из-за падения шифера
В результате непогоды в Ровенской области травмировались два человека: одного ударила молния, а на другого упал шифер. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Как отмечается, из-за ухудшения погодных условий были повреждены крыши 13 жилых домов, кровля столовой Шпановского лицея, школы с. Посягва Ровенского района и кровля Клесовского поселкового совета.
Известно, что спасатели на территории области совершили 11 выездов на разрезание и уборку 180 поваленных деревьев.
К работам привлекалось 125 человек и 30 единиц техники, из них от ГСЧС 43 человека и 11 единиц техники. Работы завершены.
Напомним, по состоянию на утро воскресенья, 17 июня, из-за ухудшения погодных условий в Украине без электроснабжения остаются 393 населенных пункта.