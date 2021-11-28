В Ровенской области лось вызвал ДТП: Животное погибло

Жертв и пострадавших среди граждан нет

В Ровенской области лось выбежал на дорогу и вызвал аварию с участием двух автомобилей. Животное погибло на месте. Об этом сообщил пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"27 ноября в 19:15 на спецлинию "101" поступило сообщение о ДТП с участием 2-х автомобилей на 279 км автодороги М-07 Киев-Ковель-Ягодин вблизи села Федоровка Сарненского района", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прибыв на место дорожно-транспортного происшествия спасатели увидели два поврежденных автомобиля марок Skoda Superb и Mersedes-Bens C220.

При этом, жертв и пострадавших среди граждан не было. С целью недопущения возникновения возгорания спасатели отключили клеммы аккумуляторных батарей в транспортных средствах.

По словам водителей поврежденных автомобилей, во время движения транспортных средств на дорогу внезапно из леса выбежал лось, которого сбил один из автомобилей. Животное по инерции отбросило на встречную полосу движения, где на него совершил наезд другой автомобиль. Животное погибло на месте.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП. Также к оказанию помощи была привлечена одна единица спецтехники ГСЧС и семь спасателей.

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