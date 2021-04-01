В России в ДТП попало авто Пескова: В совершении аварии подозревают блогера

Сам пресс-секретарь российского президента не пострадал

Газета.ru

Служебное авто пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова попало в масштабное ДТП в центре Москвы с участием пяти автомобилей. Об этом сообщает "РИА-Новости".

Как отмечается, самого чиновника в салоне транспорта не было. В результате аварии его водитель не пострадал.

При этом добавляется, что вероятным виновником ДТП может быть популярный российский блогер Эдвард Бил, который накануне хвастался в сети своей новой машиной Audi синего цвета. Однако, сам мужчина не признает свою причастность к аварии.

По данным издания Baza, Бил заявил, что за рулем был не он, а его друг. Однако, сейчас он не знает, куда делся его товарищ. Тем временем блогера отправили на медобследование в больницу.

Кроме этого LIFE SHOT сообщил, что правоохранители выяснили, что Бил после совершения аварии пересел на заднее сиденье, чтобы снять с себя вину. К тому же он сел за руль без документов.

В результате масштабного ДТП пострадали две женщины. У одной из них переломы ног, и она находится в больнице, а у другой - ушиб грудной клетки.

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