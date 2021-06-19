В России разбился самолет с парашютистами: Сообщается о 9 погибших

Погибли два члена экипажа и семь парашютистов

Согласно сообщению, двухмоторный самолет совершил жесткую посадку возле села Журавлево в Кемеровской области.

"Самолет L-410 взлетел с аэродрома Танай, завалился на левый борт. 17 человек было парашютистов. Четверо погибших, восемь раненых", - отметили в поисково-спасательном центре.

Во время аварийной посадки самолет столкнулся с лесным массивом, уточнили в прокуратуре.

"Это был тренировочный полет", - написал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в Инстаграме, обнародовав фотографию с разбившимся самолетом.

В Кемеровской области разбился самолет Л-410. Крушение произошло на аэродроме "Танай" во время тренировочного полета с парашютистами.



Погибли семь человек, еще 17 пострадали. Причиной произошедшего стал отказ одного из двигателей. pic.twitter.com/BPTYPMCYGX — Известия (@izvestia_ru) June 19, 2021

Позже стало известно, что число погибших в результате падения самолета L-410 с парашютистами выросло до девяти человек. В частности, погибли два члена экипажа и семь парашютистов, рассказал ТАСС руководитель регионального отделения ДОСААФ России Кемеровской области Виктор Шемоханов.

По его словам, самолет находился в исправном состоянии и совершал четвертый вылет за день.

"На высоте 30-40 метров отказал правый двигатель, получается они шли в наборе высоты. За штурвалом был опытный летчик Александр Владимирович Шейкин. Он прибавил газу, чтобы перелететь дорогу, развернуться и сесть на аэродром. Но, очевидно, что он перегазовал и левый двигатель сгорел. Перед ними была деревня Журавлево и они были вынуждены искать площадку для посадки и при посадке левым крылом задели землю, в результате перевернулись", - добавил Шемоханов.

По данным МЧС России, пять человек после падения самолета находится в тяжелом состоянии в реанимации, восемь - средней степени тяжести, двое - в легком.

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