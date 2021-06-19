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В России разбился самолет с парашютистами: Сообщается о 9 погибших

Крушение самолета L-410 в России Instagram / Сергей Цивилев

Погибли два члена экипажа и семь парашютистов

В Кемеровской области в России разбился самолет L-410, на борту которого находились парашютисты. В результате инцидента есть погибшие и раненые. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на Сибирский авиационный поисково-спасательный центр.

Согласно сообщению, двухмоторный самолет совершил жесткую посадку возле села Журавлево в Кемеровской области.

"Самолет L-410 взлетел с аэродрома Танай, завалился на левый борт. 17 человек было парашютистов. Четверо погибших, восемь раненых", - отметили в поисково-спасательном центре.

Во время аварийной посадки самолет столкнулся с лесным массивом, уточнили в прокуратуре.

"Это был тренировочный полет", - написал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в Инстаграме, обнародовав фотографию с разбившимся самолетом.

Позже стало известно, что число погибших в результате падения самолета L-410 с парашютистами выросло до девяти человек. В частности, погибли два члена экипажа и семь парашютистов, рассказал ТАСС руководитель регионального отделения ДОСААФ России Кемеровской области Виктор Шемоханов.

По его словам, самолет находился в исправном состоянии и совершал четвертый вылет за день.

"На высоте 30-40 метров отказал правый двигатель, получается они шли в наборе высоты. За штурвалом был опытный летчик Александр Владимирович Шейкин. Он прибавил газу, чтобы перелететь дорогу, развернуться и сесть на аэродром. Но, очевидно, что он перегазовал и левый двигатель сгорел. Перед ними была деревня Журавлево и они были вынуждены искать площадку для посадки и при посадке левым крылом задели землю, в результате перевернулись", - добавил Шемоханов.

По данным МЧС России, пять человек после падения самолета находится в тяжелом состоянии в реанимации, восемь - средней степени тяжести, двое - в легком.

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Ранее сообщалось, что вертолет ВВС Зимбабве Agusta Bell 412 разбился в провинции Восточный Машоналенд. В результате аварии погибли четыре человека. 

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