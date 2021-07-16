В России пропал самолет Ан-28 с пассажирами на борту. Список имен

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По уточненным данным, на борту судна находится 17 человек, из них три члена экипажа и четыре ребенка

В России вблизи города Томск в пятницу, 16 июля, пропал пассажирский самолет Ан-28, зафиксирован сигнал аварийного маяка. Об этом сообщает INTERFAX.RU.

"Самолет Ан-28 перестал выходить на связь, позже зафиксировано срабатывание аварийного маяка. Ведутся поиски", - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что самолет пропал с радаров в 12:00 по московскому времени.

По уточненным данным, на борту судна находится 17 человек, из них три члена экипажа и четыре ребенка. Первоначально сообщалось о 13 человек.

Отмечается, что самолет принадлежит авиакомпании "Сибирская легкая авиация". Он совершал внутренний региональный рейс по маршруту Кедровый-Томск.

Источник агентства предположил, что пропавший Ан-28 мог совершить жесткую посадку в Бакчарском районе Томской области.

"По предварительным данным, установлен квадрат поиска в Бакчарском районе, оттуда поступают сигналы маяка", - пояснил он.

Согласно источникам информации агентства TACC, в Сибирском спасательном центре подтвердили пропажу с радаров данного авиалайнера.

Сейчас на поиски пропавшего самолета направлена авиация, в том числе вертолеты Ми-8.

В центре также рассказали о трудностях при поиске.

"Там густой лес, передает борт, который туда прибыл. Ничего не видно, осматривают территорию, будут резать по площадям, борта будут их осматривать. Сейчас там один наш борт, идет туда еще один", - добавили в сообщении.

Отмечается, что в соцсетях также появились имена пассажиров, которые находятся на борту пропавшего самолета.

Mash

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Напомним, ранее на Камчатском полуострове (территория РФ) перестал выходить на связь самолет Ан-26. Он выполнял пассажирский рейс. На борту находились 28 человек - 22 пассажира и шесть членов экипажа.