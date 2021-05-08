В России на репетиции парада к 9 мая загорелся танк

В России загорелся танк Башинформ

Причиной возгорания стала утечка топлива

В российской Уфе во время репетиции парада военной техники по случаю 9 мая загорелся один из танков. Об этом сообщает "Башинформ".



Как отмечается, он ехал по проспекту Октября, затем развернулся на Северный проезд и за несколько секунд полностью оказался в огне.

При этом добавляется, что водителю военной техники удалось ликвидировать самостоятельно еще до приезда спасателей. Когда все же приехали пожарные, то танк обильно полили водой и пеной.

В пресс-службе регионального МЧС заявили, что танк Т-26 загорелся из-за возгорания топлива, которое пролилось на его корпус.

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