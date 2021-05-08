live
Новости » События Читати новину українською

В России на репетиции парада к 9 мая загорелся танк

В России загорелся танк Башинформ

Причиной возгорания стала утечка топлива

В российской Уфе во время репетиции парада военной техники по случаю 9 мая загорелся один из танков. Об этом сообщает "Башинформ". 

Как отмечается, он ехал по проспекту Октября, затем развернулся на Северный проезд и за несколько секунд полностью оказался в огне.

При этом добавляется, что водителю военной техники удалось ликвидировать самостоятельно еще до приезда спасателей. Когда все же приехали пожарные, то танк обильно полили водой и пеной. 

В пресс-службе регионального МЧС заявили, что танк Т-26 загорелся из-за возгорания топлива, которое пролилось на его корпус.

Новости по теме: В Одесской области во время движения загорелся пассажирский автобус


Ранее сообщалось, что на Хмельнитчине столкнулись военный грузовик и легковой автомобиль. В результате аварии оба транспорта охватил огонь. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Зеленский издал указ о помощи Индии для борьбы с COVID-19 Для властей Украины важнее прогнуться перед США, чем спасать людей, - эксперт COVID-прививку можно получить без семейного врача: Разъяснение Минздрава Сумская область выходит из красной зоны: Названа дата

программы канала ZIK

Перший Незалежний - Новости Онлайн
Возможно ли столкновение войск НАТО и России из-за конфликта в Украине? /
Помощь бизнесу | План вакцинации | Запуск украинского спутника
Эскалация конфликта на Донбассе |
Выплаты ФОПам. Местные бюджеты. Карантин | Заседание Кабинета министров Украины, 31.03.21
Запад VS Восток: Формирование блоков сверхдержав |