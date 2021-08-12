В РФ произошел разлив нефти: Гигантское пятно направляется к побережью оккупированного Крыма

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Сначала масштабы разлива пытались скрыть

Огромное нефтяное пятно, образовавшееся в результате масштабного разлива нефти в районе Новороссийска (РФ), направляется к побережью Крыма. Об этом в эфире телеканала "Дождь" сообщил российский эколог Вениамин Голубитченко.

"Пятно прибило к берегам в районе Малого Утриша, но из-за течения пятно пойдет в сторону Анапы и Крыма", - сообщил эколог.

По его словам, если бы масштабы разлива сначала не пытались скрыть, а начали ликвидацию последствий, распространение загрязнения можно было бы уменьшить.

"Если бы сразу пятно засыпали сорбентами, то это не дало бы пятну дальше распространиться", - сообщил Голубитченко.

Разлив нефти в районе Новороссийска произошел 7 августа во время закачки на греческий нефтяной танкер Minerva Symphony.

Сначала руководство Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), ответственное за аварию, утверждало, что размер пятна составляет всего около 200 квадратных метров, однако благодаря спутниковым снимкам ученые выяснили, что в реальности данные о масштабах катастрофы превышают официальные в 400 тысяч раз.

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