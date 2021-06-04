В результате вооруженного конфликта в Украине погибли 152 ребенка и 146 были ранены, - ООН

Сегодня, 4 июня, Украина впервые на государственном уровне чтит память детей, погибших в результате вооруженной агрессии

Как отмечается, сегодня, 4 июня, Украина впервые на государственном уровне чтит память детей, погибших в результате вооруженной агрессии против Украины, и отмечает Международный день детей - невинных жертв агрессии.

"По данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека, в Украине на протяжении всего периода конфликта, с 14 апреля 2014 года по 30 апреля 2021 года, погибло 152 ребенка (из них 102 мальчика и 50 девочек) и 146 детей получили ранения (из них 120 мальчиков и 26 девочек). К большому сожалению, эта болезненная статистика в полной мере не отражает масштабов потерь, которые понесли дети в течение длительного вооруженного конфликта”, - говорится в сообщении.

В Офисе отметили, что невозможность обеспечения государственного контроля за соблюдением прав человека на временно неподконтрольных территории не дает возможности оценить масштабы проблем, с которыми сталкиваются дети по ту сторону линии разграничения.

"Законом "Об охране детства" ребенку, который в результате военных действий или вооруженного конфликта получила ранение, контузию, увечье, потерпела физического, сексуального, психологического насилия, был похищен или незаконно вывезен за пределы Украины, привлекалась к участию в военных формированиях или незаконно содержалась, в том числе в плену, устанавливается статус ребенка, пострадавшего вследствие военных действий и вооруженных конфликтов.

По оперативной информации Национальной социальной сервисной службы Украины, по состоянию на 30 мая количество детей, получивших статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, составляет 66 491 человек. Из них 95 получили такой статус из-за ранения, контузию, увечье", - сообщили в Офисе омбудсмена.

К слову, для таких детей на уровне законов и подзаконных актов до сих пор не предусмотрено никаких гарантий, кроме бесплатного горячего питания в государственных и коммунальных учебных заведениях.

Ранее сообщалось, что в Украине на 50% увеличат размер социальной помощи детям с инвалидностью, которые пострадали от взрывоопасных предметов.